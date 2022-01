इन्वेस्टर्स मीट: उद्यमी के रूप में युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता

कलेक्टर ने अधिकारियों को बताई योजना ....

सिंगरौली. लघु व मध्यम उद्योगों के संचालन को लेकर 12 जनवरी से आयोजित दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट (उद्यमी कौशल स्वरोजगार मेले) में उन युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी, जो अपना खुद का उद्यम शुरू करना चाहते हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने रविवार को तैयारी संबंधित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोजन में ऐसे युवाओं को आमंत्रित किया जाए, जो स्वरोजगार में रुचि रखते हैं। उन्हें उद्यम शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी।

Investors Meet in Singrauli: Youth will get priority