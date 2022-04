बरहपान में बरंगानाला तो देवसर के देवरी में बनेगा अमृत सरोवर

चितरंगी में भी चैक डैम निर्माण का हुआ शुभारंभ .....

सिंगरौली. जलाभिषेक कार्यक्रम के तहत जिले के तीनों जनपद पंचायतों में अमृत सरोवर के निर्माण का शुभारंभ किया गया। निर्माण कार्यों के शुभारंभ से पहले रायसेन के कहूला गांव में आयोजित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इसके बाद जलाभिषेक कार्यक्रम के तहत जल संग्रहण संरचनाओं के जीर्णोद्धार को लेकर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया गया।

Jalabhishek campaign: Amrit Sarovar will be built in Janpad panchayat of Singrauli