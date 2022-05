समय पर नहीं पहुंच रही जननी, 60 फीसदी बच्चों ने घर में लिया जन्म

स्वास्थ्य अधिकारी कर रहे गोलमाल, घर में प्रसव को बता रहे संस्थागत

सामान्य प्रसव को जटिल बता कर चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा ऑपरेशन

सिंगरौली. महिलाओं को जब प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो परिजन जननी व 108 को सूचना देते हैं लेकिन ये समय पर नहीं पहुंचती तो प्रसूताएं घर पर बच्चों को जन्म देती हैंं। इस मामले में स्वास्थ्य अधिकारी गोलमाल कर रहे हैं। घर में बच्चे को जन्म दे रही प्रसूताओं को संस्थागत प्रसव होने का दावा कर रहे हैं। जिले में अधिकांश बच्चों का जन्म अस्पताल की बजाय घरों में हो रहा है। बच्चों की माताएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती हैं।

Janani express not reaching on time, children took birth at home