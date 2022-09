KYC: सम्मान निधि से वंचित होंगे 9 हजार से अधिक किसान

केवाइसी की प्रक्रिया में हुए अपात्र, अभी 4940 को पूरी करनी है प्रक्रिया .....

सिंगरौली. सम्मान निधि की राशि प्राप्त करने के लिए फर्जी तरीके से पंजीयन कराने वाले किसानों को अपात्र घोषित कर दिय गया है। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 25 सितंबर से उनके खाते में राशि दी जाएगी। इसके लिए तेजी के साथ केवाइसी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

KYC: farmers will be deprived of PM Samman Nidhi