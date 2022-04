आयुष विंग को मिलेगा खुद का स्थाई ठिकाना, सुविधाओं में विस्तार की जगी उम्मीद

जिला अस्पताल के पास आवंटित जमीन पर बनेगा विंग का भवन .....

सिंगरौली. कोविड आपदा के बाद से आयुष चिकित्सा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन सुविधाओं और व्यवस्थाओं में बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई है। फिलहाल आयुष विंग की बिल्डिंग के लिए भूमि व बजट स्वीकृत होने के बाद सुविधाओं और व्यवस्थाओं में इजाफा की उम्मीद जगी है। कोविड आपदा के बाद से मरीजों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोत्तरी हो रही है और आयुर्वेद के साथ लोगों होम्योपैथी पर ज्यादा भरोसा जता रहे हैं।

land allotted for Ayush wing, hope of expansion in facilities