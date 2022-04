लाइसेंस न बंदोबस्त, शादी का सीजन आते ही बुक हो गए मैरिज हॉल

निर्धारित मानक नजरअंदाज, अधिकारियों की उदासीनता पड़ सकती है भारी ....

सिंगरौली. शादी का सीजन नजदीक आते ही लगभग हर गली मोहल्ले में बारातघर सज गए हैं। न ही लाइसेंस है और न ही निर्धारित मानकों के अनुरूप बंदोबस्त, लेकिन बुकिंग जून तक की कर ली गई है। प्रशासन व नगर निगम के अधिकारी भी मैरिज हॉल को लेकर उदासीन हैं, सो मनमानी धड़ल्ले से जारी है।

License not settled, marriage halls were booked as soon as the wedding season came