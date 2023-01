नाबालिग से रेप करने वाले दुष्कर्मी को ताजिंदगी उम्रकैद

Submitted by:

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने सुनाया फैसला

बीते वर्ष माह जनवरी में वारदात को शहर के गनियारी में दिया था अंजाम .....

Life imprisonment to the rapist who raped a minor