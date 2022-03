Health News: लाइफ लाइन एक्सप्रेस की सुविधा लेने बेहतरीन मौका, आप भी ले सकते हैं लाभ, डायल करें यह नंबर

11 से 31 मार्च तक मिलेगी सुविधा .....

सिंगरौली. जिले के मरीजों को इलाज मुहैया कराने लाइफ लाइन एक्सप्रेस शनिवार को मझौली रेलवे स्टेशन पहुंच गई। एक्सप्रेस में 11 से 31 मार्च तक आंख, कान, कटे-फटे होठ सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का नि:शुल्क इलाज किया जाएगा। इस उद्देश्य से मरीजों चिह्नित करने जागरूकता एवं स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन शुरू किया जा रहा है। शिविर का आयोजन अस्पतालों के साथ ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। वहां परीक्षण के बाद मरीजों को एक्सप्रेस में इलाज के लिए भेजे जाने की योजना है।

Lifeline Express: Best opportunity for tritment health disease in Singrauli