भवन तक सीमित व्यवस्था, शैक्षणिक सुविधा देना भूल ही गया विभाग

जिले में शासकीय कॉलेजों की स्थिति बदहाल .....

सिंगरौली. शासकीय महाविद्यालय चितरंगी को नवीन भवन तो मिल गया, लेकिन बाकी की सुविधाएं अब तक नसीब नहीं हुई हैं। यह हाल तब है, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही न केवल सुविधाएं मिलेंगी। बल्कि नवीन पाठ्यक्रम भी शुरू होंगे। यह हाल केवल एक चितरंगी महाविद्यालय का नहीं बल्कि एक दो को छोडक़र सभी का है।



शैक्षणिक सत्र खत्म होने में अब महज तीन महीने शेष हैं, लेकिन शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन के बावत पुस्तकालय व प्रयोगशाला जैसी मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं हो पाई हैं। कक्षाएं अतिथि विद्वानों के भरोसे चल रही हैं। यह बात और है कि अब आधे से अधिक शासकीय महाविद्यालयों के बाद खुद का भवन मुहैया हो गया है।

Limited arrangement to building, dept forgot to provide educational facilities in Singrauli