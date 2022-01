कबाड़ हो रही लाखों की मशीन, इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे पशु

चिकित्सीय अमले की दंश झेल रहा पशुपालन विभाग .....

सिंगरौली. पशुओं के इलाज को लेकर वैसे तो जिले में संचालित चिकित्सालय में एक्सरे से लेकर सोनोग्राफी मशीन तक उपलब्ध है, लेकिन चिकित्सीय व तकनीक स्टॉफ की कमी के चलते पशुपालक इलाज की इन सुविधाओं से वंचित हैं।

Machines worth lakhs getting junked, animals dying due to lack of treatment