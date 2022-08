मैडम महापौर, कब्जा तक सीमित है शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानों का आवंटन

बैढऩ बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स का हाल, व्यापारियों ने बना लिया गोदाम .....

सिंगरौली. जिला मुख्यालय में बैढऩ बस स्टैंड के पास शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण इस उद्देश्य से कराया गया था कि वहां एक नया बाजार गुलजार होगा। लोगों को रोजगार व स्वरोजगार मिलेगा। नगर निगम की यह योजना अधिकारियों के सांठगांठ के बीच धराशायी हो गई है। दुकानों का आवंटन तो हुआ, लेकिन शॉपिंग कॉम्ॅप्लेक्स में बाजार गुलजार होने के बजाए दुकानें गोदाम बनकर रह गई।

