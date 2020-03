2 मालगाड़ी आमने-सामने टकराईं, हादसे के बाद 6 घंटे तक फंसा रहा 3 लोको पायलटों का शव

सिंगरौली. मध्यप्रदेश के सिंगरौली में एनटीपीसी की 2 कोयला मालगाड़ियों के बीच भिंड़ंत हो गई। इस हादसे में 3 लोको पायलटों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों मालगाड़ियों के इंजन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, टक्कर के बाद कई वैगन पटरी से उतर गए। हादसे के बाद लोको पायलट अंदर ही फंस गए थे। छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोको पायलटों के शव को बाहर निकाला गया। इस हादसे में करोड़ों रुपए के नुकशान की बात भी कही जा रही है।

Rajesh Kumar, CPRO, Indian Railways: It is clarified that it is not an accident in the Indian Railway system. Accident took place in the Merry Go Round (MGR) system completely owned and operated by NTPC, Rihand. As per request of NTPC, Indian Railways is providing all support.