भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर कई की नजर, शुरू हुई जोरआजमाइश

प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में दिखी नेताओं के बीच दबदबा दिखाने की होड़ ....

सिंगरौली. भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का कार्यकाल पार्टी के तय सांगठनिक संरचना के मुताबिक नवंबर में समाप्त हो रहा है। चेहरा बदलना तय माना जा रहा है। इस बात की भनक लगने के बाद पार्टी के अन्य पदाधिकारियों के बीच कोशिश तेज हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के एक दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में नेताओं के बीच दबदबा दिखाने की कवायद को इसी का नतीजा माना जा रहा है।

Many candidates on post of BJP District President, Trial started