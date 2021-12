कोयला उत्पादन व आपूर्ति में तोड़े कई रिकॉर्ड

नए वर्ष के लिए भी तैयार कंपनी ....

सिंगरौली. कोयला संकट के दौर में इस वर्ष एनसीएल न केवल कोल इंडिया लिमिटेड की उम्मीदों पर खरी उतरी है। बल्कि विद्युत उत्पादक कंपनियों को भी पर्याप्त कोयला उपलब्ध कराया है। कोयला की जरूरत को पूरा करने के लिए कंपनी ने स्थापना से लेकर अब तक के कई रिकॉर्ड केवल नवंबर महीने में तोड़ दिए हैं।

Many records broken in coal production supply by NCL