22 जनवरी से शादी-विवाह का मुहूर्र्त, पाबंदियों के बीच बजेगी शहनाई

मंगल कार्य होंगें प्रारम्भ, जानिए यह है एक बड़ी समस्या .....

सिंगरौली. एक बार फिर शादी-विवाह का मुहूर्त शुरू होने जा रहा है। 22 जनवरी से कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंदियों के बीच शहनाई बजना शुरू हो जाएगा। धनु और मीन बृहस्पति की राशि है और जब सूर्य धनु या मीन में प्रवेश करते हैं। ऐसे समय में गुरु, बृहस्पति का तेज समाप्त हो जाता है और खरमास आरंभ हो जाता है।

Marriage from 22nd January, clarinet will be played in restriction in Singrauli