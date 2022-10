एमआइसी में उठा बाजार बैठकी का मुद्दा, निर्धारित दर पर वसूली का निर्णय बरकरार

महापौर पूरा नहीं कर पा रहीं चुनावी वचन पत्र में किया गया वादा

हाउस टैक्स जैसे अन्य बिन्दुओं पर चर्चा तक नहीं, दो बार हो चुकी मेयर इन काउंसिल की बैठक ....

सिंगरौली. निकाय चुनाव के दौरान बतौर प्रत्याशी वर्तमान महापौर द्वारा किया गया वादा छलावा साबित हो रहा है। नगर निगम में मेयर इन काउसिंल (एमआइसी) की दो बार बैठक हो चुकी है, लेकिन शहरवासियों से किया गया एक भी वादा पूरा होते नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही में एमआइसी की बैठक में बाजार बैठकी का मुद्दा उठा तो जरूर, लेकिन वसूली का पूर्व में निर्धारित निर्णय बरकरार है। छोटे व्यापारियों को वसूली से राहत नहीं मिल सकी है।

Mayor is unable to fulfill the promise made in election manifesto