याद आया जर्जर शॉपिंग प्लाजा, मरम्मत की जगी उम्मीद

नगर निगम अधिकारियों के साथ शहर भ्रमण पर निकली महापौर, दिया कई निर्देश

सिंगरौली. जर्जर स्थिति में पहुंच चुके गनियारी शॉपिंग प्लाजा को दुरुस्त किए जाने की उम्मीद जगी है। गुरुवार को नगर निगम अधिकारियों के साथ शहर भ्रमण पर निकली महापौर रानी अग्रवाल ने अधिकारियों को इस बावत निर्देशित किया है और जल्द से जल्द कार्य पूरा कराने को कहा। ताकि व्यापारी सुकून से दुकानों का संचालन कर सकें।

mayor went on a city tour with municipal officials, gave many instructions