सिंगरौली से पहले सोनभद्र में शुरू हो जाएगा मेडिकल कॉलेज

स्वीकृति साथ मिली, वहां जनवरी 2023 तक बिल्डिंग हैंडओवर करने की तैयारी

अकादमिक गतिविधियां भी तेज, यहां अभी चल रही केवल कागजी कार्यवाही

सिंगरौली. पड़ोसी राज्य यूपी के सोनभद्र जिले में और यहां सिंगरौली के लिए मेडिकल कॉलेज की केंद्र से स्वीकृति एक साथ मिली। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज के भवन निर्माण की तेजी के साथ चल रहा है। फरवरी 2023 तक भवन हैंडओवर करने की योजना है। कॉलेज को लेकर वहां अकामिक गतिविधियों को लेकर तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है और यहां अभी कॉलेज को लेकर कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

Medical college will start in Sonbhadra before Singrauli