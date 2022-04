धान की मिलिंग को लेकर मिलर उदासीन, यही हाल रहा तो फिर सड़ेगी धान

अब तक केवल डेढ़ लाख क्विंटल धान की हो पाई मिलिंग, करीब 12 लाख क्विंटल धान बाकी ....

सिंगरौली. धान की मिलिंग को लेकर अभी भी अधिकारी सक्रिय मोड पर नहीं है। पिछले वर्ष खरीदी गई करोड़ों की धान सडऩे के बाद भी अधिकारी उदासीन हैं। यही हाल रहा तो अब की बार खरीदी गई धान फिर सड़ेगी। वजह मिलिंग की सुस्त प्रक्रिया है। कहने को तो धान की मिलिंग के लिए 11 मिलर लगे हैं, लेकिन रफ्तार नहीं के बराबर है।

milling of paddy is slow, if this condition continues, then paddy will rot