चलती ट्रेन में हो सकेगी कलपुर्जों की निगरानी, तत्काल मरम्मत होने से लगेगी दुर्घटनाओं पर रोक

सिंगरौली से न्यू कटनी स्टेशन के बीच पमरे द्वारा लगाया गया ऑनलाइन मॉनिटरिंग रोलिंग सिस्टम ....

सिंगरौली. रेल दुर्घटनाओं की दर शून्य पर लाने को लेकर रेलवे की ओर से लगातार रेल पटरियों को अपग्रेड किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे में इसी क्रम में सिंगरौली से न्यू कटनी स्टेशन के बीच ऑनलाइन मॉनिटरिंग के बावत रोलिंग सिस्टम लगाया गया है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रोलिंग स्टॉक (ट्रेन के नीचे पहिया सहित अन्य कलपुर्जे) की निगरानी के लिए लगाए गए ऑटोमेटिक ऑनलाइन रोलिंग सिस्टम में दोष यानी कमियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

Monitoring of parts in moving train, immediate repair will prevent accidents