आया महीना त्यौहारों का, कार्यालय से लेकर बैंकों तक रहेगी खूब छुट्टियां

सिंगरौली. आने वाला अगस्त महीना त्यौहारों का होगा। दो अगस्त से त्योहारों का क्रम शुरू होगा, जो एक से दो दिनों के अंतराल पर लगातार जारी रहेगा। त्यौहारों के चलते कार्यालयों व बैंकों में भी खूब छुट्टियां पड़ रही हैं। ऐसे में लोगों को अपने काम-काज के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा।

month of festivals has come, many holidays from office to banks