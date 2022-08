डीएमएफ में 300 करोड़ से अधिक रकम, तैयार नहीं खर्च का प्रस्ताव

जिला प्रभारी व खनिज मंत्री कई बार आए, वित्तीय वर्ष के 5 महीने व्यतीत, नहीं हुई बैठक ....

सिंगरौली. जिला खनिज प्रतिष्ठान मद (डीएमएफ) के खाते में 300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट एकत्र हो गया है, लेकिन उसे खर्च करने की कोई योजना नहीं है। जबकि जिले में कई उच्च प्राथमिकता के कार्य बजट के अभाव में अधर में लटके हुए हैं। नए वित्तीय वर्ष के 5 महीने व्यतीत होने को हैं, लेकिन अभी तक डीएमएफ को लेकर बैठक तक नहीं हो सकी है। जबकि जिले के प्रभारी व खनिज मंत्री इस बीच कई बार आ चुके हैं।

More than 300 crores in DMF, proposal to spend not ready