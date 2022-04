वर्षा का जल संरक्षित करने गांवों में बनेंगे 400 से अधिक तालाब

जिला पंचायत ने बनाई योजना, स्थान का चयन करने ग्रामीणों से लिया गया सुझाव, अभी फेरबदल संभव .....

सिंगरौली. जिले में जल संकट को देखते हुए प्रशासन वर्षाकाल में जल संरक्षण की तैयारी में जुट गया है। जिम्मेदारी जिला पंचायत ने संभाली है। अधिकारियों के मुताबिक गांवों में आवश्यकता अनुसार ग्रामीणों की सलाह से स्थान भी चयनित कर लिए गए हैं। जिन गांवों में अभी यह कार्य बाकी है।

More than 400 ponds will be built in villages to conserve rain water