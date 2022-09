हर रोज 45 से अधिक शिकायत, नाली चोक की समस्या सबसे ज्यादा, समाधान नहीं

स्वच्छता हेल्पलाइन व एप पर शिकायत का हाल

मोहल्लों में सफाई करने नहीं पहुंच रहे कर्मी, शिकायतों का लगा अंबार .....

सिंगरौली. स्वच्छता को लेकर नगर निगम की ओर से भले ही तमाम तरह की कोशिश किए जाने की बात की जा रही है, लेकिन हकीकत में रहवासी गंदगी व नाली चोक जैसी समस्या से परेशान हैं। स्वच्छता हेल्पलाइन व एप पर आने वाले शिकायतें कुछ ऐसा ही बयां कर रही है।

More than 45 complaints everyday, drain choke, no solution