सीधी-सिंगरौली हाईवे में एक दर्जन से अधिक ब्लैक स्पॉट

सजहर ही नहीं गोपद नदी के पुल से भी गुजरते समय कांप जाता है कलेजा

कई बार के आदेश के बाद भी सुरक्षित आवागमन के लायक नहीं बनाया जा रहा हाईवे ....

सिंगरौली. गनीमत रही कि बुधवार को जब सीधी-सिंगरौली हाईवे पर सजहर के जंगल की सडक़ में दरार पड़ी और 200 मीटर तक सडक़ धंस गई तो उस समय कोई वाहन चपेट में नहीं आया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। क्योंकि सजहर के जंगल में ही 5 किलोमीटर की दूरी में करीब आधा दर्जन से अधिक स्थानों में सडक़ खतरनाक स्थिति में है। इसके अलावा गोपद नदी का पुल हो या फिर मोरवा में मुक्तिधाम के पास की पुलिया हो।

More than a dozen black spots in Sidhi-Singrauli highway