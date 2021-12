खदानों में करते थे लूटपाट, पुलिस ने उठाया बड़ा कदम

महकमे में मचा हडक़ंप .....

Published: December 23, 2021 12:07:12 am

सिंगरौली. एनसीएल की खदानों में लूटपाट करने वाले आरोपियों को मोरवा पुलिस ने पकड़ा है। साथ ही नशा कारोबारियों पर भी पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उन्हें दबोच लिया है। सेंधमारी कर महंगी मशीनों की लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया। एक मेडिकल स्टोर संचालक समेत एक अन्य आरोपी को भी मोरवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

Morwa police of Singrauli arrested those who robbed mine