Board Exam: उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में रुचि नहीं ले रहे शिक्षक

एक तिहाई से कम रही उपस्थिति, मूल्यांकन अधिकारी ने डीइओ को लिखा पत्र ....

सिंगरौली. माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा का परिणाम समय पर जारी करने के लिए उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन भले ही समय पर शुरू कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों की अरुचि के चलते मूल्यांकन कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है। लगातार दूसरे दिन एक तिहाई से भी कम शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपस्थित हुए।

MP Board Exam: Teacher no interest in evaluation of answer book