पंचायत सचिव की तीन पत्नियां, तीनों चुनावी मैदान में, लड़ाई-झगड़ा से परेशान होकर छोड़ा गांव

किसका करे प्रचार: दो पत्नी एक ही गांव पीपरखाड़ से सरपंच प्रत्याशी, तीसरी ने पेडऱा से जनपद पंचायत सदस्य के लिए भरा है पर्चा

Updated: June 18, 2022 02:59:25 am

सतना. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सिंगरौली जिले की कठदहा ग्राम पंचायत सचिव के लिए बड़ी मुसीबत लेकर आया है। सचिव की एक ओर जहां घर में फजीहत हो रही है, वहीं दूसरी ओर नौकरी भी दांव पर लग गई है। बात जनपद पंचायत देवसर की ग्राम पंचायत कठदहा में पदस्थ सचिव सुखराम सिंह की कर रहे हैं। सचिव सुखराम की तीन पत्नियां हैं और वह तीनों चुनाव मैदान में हैं। पूर्व में सरपंच रही गीता सिंह पिपरखाड़ ग्राम पंचायत में सरपंच प्रत्याशी हैं। गीता ने इस दावे के साथ पर्चा भरा कि वह पूर्व में सरपंच रही हैं तो इस बार भी जीत उन्हीं को मिलेगी, लेकिन सचिव सुखराम की दूसरी पत्नी कुसुम कली को यह बात रास नहीं आई। इस बार सरपंच बनने का मौका उसे मिलना चाहिए। इस तर्क के साथ कुसुम ने भी पीपरखाड़ से ही सरपंच पद के लिए पर्चा भर दिया है। दो पत्नियों के चुनावी मैदान में उतरने के बाद सुखराम की तीसरी पत्नी उर्मिला सिंह भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने को बेताब हो उठी। तमाम कोशिश के बाद भी उर्मिला ने पति की नहीं सुनी और पेडऱा वार्ड से जनपद पंचायत सदस्य के लिए पर्चा भर दिया। यहीं से सचिव की मुसीबत शुरू हो गई।





MP Panchayat Chunav: three wives of panchayat secretary in Singrauli