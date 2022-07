सिंगरौली विधायक पुत्र की गुंडागर्दी, वनकर्मी पर फायरिंग कर किया जानलेवा हमला, दो गंभीर, जानिए वारदात को क्यों दिया अंजाम

- खनहना बैरियर के पास देर रात की घटना, शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया अपराध, आरोपी फरार.....

सिंगरौली. भाजपा के सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य के पुत्र ने पिता की रसूख के मद में चूर होकर एक बार फिर दुस्साहस पूर्ण कारनामा को अंजाम दिया है। अबकी बार विधायक पुत्र की गुंडागर्दी का शिकार वनकर्मी हुआ है। गुर्गों के साथ मिलकर पहले वनकर्मी की जमकर पिटाई की। उसके बाद गोली मारकर अधमरा कर दिया। विधायक पुत्र के नाराजगी की वजह ड्यूटी पर तैनात वनकर्मी द्वारा कोयला से लदे वाहन का दस्तावेज मांगना बना है। घटना मंगलवार की देर रात खनहना बैरियर की है। विधायक रामलल्लू वैश्य की साख पर बट्टा लगाने वाले पुत्र विवेक वैश्य की ओर से किया गया यह तीसरा कारनामा है।

MP Singrauli MLA son hooliganism, by firing serious the forest worker