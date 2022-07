अब की शहर सरकार चलाएंगे नए चेहरे, नवनिर्वाचित 45 पार्षदों में से 34 पहली बार पहुंचे नगर निगम

विजेता प्रत्याशियों में ज्यादातर गृहिणी व कृषि कार्य करने वाले शामिल ....

सिंगरौली. मतदाताओं ने अब की बार शहर सरकार चलाने का मौका नए चेहरों को दिया है। नगर निगम के 45 वार्डों के लिए निर्वाचित पार्षदों में केवल एक चौथाई यानी 11 प्रत्याशी ऐसे हैं जो दोबारा शहर सरकार में शामिल हुए हैं। मतदाताओं ने ज्यादातर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। चुनाव के लिए नामांकन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ज्यादातर नवनिर्वाचित पार्षदों में गृहिणियां शामिल हैं।

Municipal Corporation: city govt will run new member, out of 45 newly elected