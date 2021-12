केवल ठेला खोमचा हटाने तक सीमित नगर निगम की कार्रवाई

अफसरों को नजर नहीं आ रहा फुटपाथ व नालों पर रसूखदारों का अतिक्रमण ....

Published: December 22, 2021 12:24:25 am

सिंगरौली. स्वच्छता अभियान के तहत शुरू कवायद में बैढऩ बस स्टैंड व आस-पास के बाजार में फुटपाथ पर लगने वाली दुकानों को हटा दिया गया। शहरी क्षेत्र को सुंदर बनाने और आवागमन में समस्या के मद्देनजर अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की गई। यह बात और है कि नगर निगम अधिकारियों की ओर से जिला मुख्यालय में शुरू की गई अतिक्रमण हटाने की कवायद केवल ठेला, खोमचा और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों तक ही सीमित रही।



निगम आयुक्त आरपी सिंह के निर्देश पर सोमवार को शुरू अतिक्रमण हटाने की कवायद में गल्ला मंडी के सामने सडक़ पर लगने वाली सब्जी व फल विक्रेताओं को हटाया गया। मल्हार पार्क की बाउंड्रीवाल से सटकर लगने वाली दुकानों को भी निगम की टीम ने अनुमति नहीं दी। बस स्टैंड जाने वाली सडक़ के फुटपाथ पर और पीछे की ओर शराब की दुकान के सामने ठेला पर लगने वाली दुकानों को भी हटा दिया गया।

Municipal corporation's action limited only to removal of wheelbarrow