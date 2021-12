नगर निगम कराएगा एनसीएल की कालोनियों से निकलने वाले कचरा का प्रबंधन

कलेक्टर ने अनुबंध करने को दिया निर्देश ....

सिंगरौली. एनसीएल की कालोनियों से निकलने वाले कचरा का अब नगर निगम की ओर से प्रबंधन किया जाएगा। अभी तक कचरा खुले में फेंका जा रहा है। देर से ही सही कालोनियों के कचरा को लेकर नगर निगम के प्रशासक एवं कलेक्टर ने गंभीर रूख अपना लिया है। उन्होंने निगम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह एनसीएल से इस संबंध में बात करें और अनुबंध कर कचरा का प्रबंधन कराएं।

Municipal Corporation will get waste generated from colonies of NCL managed