नवोदय विद्यालय भवन निर्माण को हरीझंडी, दो महीने में काम शुरू करने का दावा

जल्द जारी की जाएगी निविदा, रंपा में भवन के लिए आवंटित है भूमि .....

सिंगरौली. देर से ही सही नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। विद्यालय प्रबंधन में नवोदय विद्यालय समिति से जिला प्रशासन द्वारा आवंटित भूमि में भवन निर्माण के लिए अनुमति दे दी है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मार्च तक भवन निर्माण का कार्य शुरू होने की संभावना है।

Lack of space in Navodaya Vidyalaya of Singrauli, classes of children are going on in Sidhi