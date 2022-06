दस दिन में हत्या की 7 वारदातें,  जानिए क्या बन रही वजह

कुआं बना साफ्ट टॉरगेट, ज्यादातर शव कुएं में मिल रहे, ग्रामीण अचंल के अपराधियों में नहीं रहा पुलिस का खौफ....

सिंगरौली. दस दिन, हत्या की 7 वारदातें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। आखिर पुलिस क्या कर रही है जो हत्या की इस तरह की वारदातें लोगों को दहशत में डाल रही हंै। कुआं साफ्ट टॉरगेट बन गया है। ज्यादातर शव कुएं में मिल रहे हैं। देखा जाए तो देहात में हत्या की घटनाएं हर दूसरे दिन हो रही हैं। यानि ग्रामीण अंचल के अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। एक ओर जहां पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस सतकर्ता बरत रही है। वहीं दूसरी ओर अपराधी पुलिस के सिरदर्द बन रहे हैं। यह बात और है कि हत्या की घटनाओं के बाद पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दे रही है।



पंचायत चुनाव में व्यस्त पुलिस

वर्तमान में पुलिस पंचायत चुनाव को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने का दावा कर रही है लेकिन हत्या की ये वारदातें बयां करती हैं कि पुलिस एक तरफ अपराधियों की धर पकड़ कर उन्हें हिदायत दी रही है। वहीं दूसरी ओर बेखौफ बदमाश हत्या की सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दस दिन के दौरान हुई हत्या की वारदातों में पुलिस ने ज्यादातर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।



हत्या की घटनाएं:

01- बूढ़ाडोल गांव में मामूली बात को लेकर 7 जून की शाम मामूली बात को लेकर फूल सिंह ने लाठी डंडा से कैरा सिंह पर हमला कर दिया। इसके बाद चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना चितरंगी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है।

02- कुंदवार चौकी क्षेत्र के महुली खाड़ी गांव में घरेलू विवाद में आरोपी वंश बहादुर बैगा ने कुल्हाड़ी से प्रहार कर बड़े भाई रामरतन बैगा की हत्या कर दिया। वारदात के बाद पूरे गांव में सनाका खिंच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

03- गोंदवाली गांव में पड़ोसियों ने युवक की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया था।

शिव सागर उर्फ रिंकू बियार, अंशू बियार, उमेश उर्फ मुनेश बियार को उनके घर सुरेश बैस का आना नागवार लग रहा था। मना करने पर उसने नहीं माना तो आरोपियों ने युवक की हत्या कर शव कुएं मेंं फेंक दिया।

04- बंधौरा चौकी क्षेत्र के रैला निवासी मिथिलेश नाई पिता बालाजी नाई उम्र 20 वर्ष मंगलवार को एक बारात में शामिल होने गया था। दूसरे दिन बारात वापस पहुंच गई लेकिन युवक घर नहीं पहुंचा। कोयलखूंथ के पास एक सूखे कुएं में युवक का शव बरामद हुआ। शरीर में चोट के निशान हैं।

05- पडऱी गांव में आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दिया था। इसके बाद शव को घर से कुछ दूरी पर ले जाकर फेंक दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी के साथ उसके एक सहयोगी को शक्तिनगर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना चितरंगी थाना क्षेत्र की है।

06- देवरी निवासी अंकित दुबे पिता दीनानाथ दुबे का शव सड़क किनारे मिला था। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। खुटार चौकी पुलिस दुर्घटना बताकर फाइल बंद कर दी। अब पुलिस जांच होने का हवाला दे रही है। अभी तक इस मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ नहीं लगे हैं।

-----------------------------------

ncidents of murder increased in Singrauli of MP