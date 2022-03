NCL: सडक़ मार्ग से कोल परिवहन कम करने खर्च होंगे 1500 करोड़

एनसीएल करेगा संरचनात्मक विकास .....

सिंगरौली. कोयला कंपनी एनसीएल की ओर से सडक़ मार्ग से कोयला परिवहन न्यूनतम करने के लिए प्रयास में मंगलवार को 1500 करोड़ रुपए के बजट से होने वाले निर्माण कार्यों की शुरुआत की गई है। कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने वर्चुअल माध्यम से जुडकऱ निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया।

NCL: 1500 crore will be spent to reduce coal transport by road