एनसीएल ने कोयला आपूर्ति में तोड़ा अब तक का पिछला रिकॉर्ड

चालू वित्त वर्ष में अभी तक किया 108.9 मिलियन टन की आपूर्ति .....

सिंगरौली. एनसीएल ने कोयला आपूर्ति में एक बार फिर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में किए गए कोयला प्रेषण को इस वर्ष की समाप्ति के 45 दिन पहले ही हासिल कर लिया है।

NCL created a new record by supplying 4.15 lakh tonnes of coal