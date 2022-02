पहले कोल खदानों में जाने की नहीं मिलती थी अनुमति, अब बनेगा पर्यटन स्थल

एमपी टूरिज्म व एनसीएल के बीच समझौता, तीन चरणों में तैयार होगी टूरिज्म सर्किट .....

सिंगरौली. एनसीएल की कोल खदानों में प्रवेश सामान्यतया मुश्किल है। अधिकारियों व कर्मचारियों को भी कंपनी की ओर से जारी पास के जरिए ही खदान में जाने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आने वाले दिनों में आमलोग भी खदानों न केवल प्रवेश पा सकेंगे। बल्कि वहां कोल खनन की प्रक्रिया से भी रूबरू होने का मौका मिलेगा। बात एमपी टूरिज्म व एनसीएल के बीच हुई समझौते की कर रहे हैं।

NCL Coal mine will become tourist destination in Singrauli