बेहतर उत्पादन के लिए एनसीएल को मिला कोयला मंत्री पुरस्कार

मंत्री ने खुद सीएमडी के साथ जयंत व ककरी महाप्रबंधक को किया सम्मानित .....

सिंगरौली. बेहतर उत्पादन, उत्पादकता व इआरपी के लिए एनसीएल को कोयला मंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। खुद कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एनसीएल के सीएमडी सहित अन्य अधिकारियों को पुरस्कृत किया। कोयला मंत्री पुरस्कार के द्वितीय संस्करण समारोह में कोयला मंत्री के अलावा कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन और अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड प्रमोद अग्रवाल सहित कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

NCL Singrauli gets Coal Minister's Award for better production