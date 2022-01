दिव्यांगों के लिए बने छात्रावास में सारी सुविधाएं देगा एनसीएल

प्रशासन के साथ किया समझौता .....

सिंगरौली. दिव्यांग छात्र व छात्राओं के शैक्षिक उत्थान व सर्वांगीण विकास के लिए एनसीएल ने बड़ा कदम उठाया है। कोयला कंपनी ने डगा, बरगवां में एक विद्यालय सह छात्रावास का निर्माण कर रही है। 100 विद्यार्थियों के क्षमता के इस विद्यालय सह छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब कंपनी आगामी तीन वर्षों तक इसका रख-रखाव करेगी। एनसीएल प्रबंधन की ओर से निगाही क्षेत्र के महाप्रबंधक हरीश दुहान व जिला प्रशासन की ओर से अनुराग मोदी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है।

NCL will provide all facilities in hostel for disabled in Singrauli