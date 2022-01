फ्लाई ऐश को डैम में डालने पर प्रतिबंध, दूसरे विकल्प तैयार करने का निर्देश

एनजीटी की प्रिसिंपल बेंच ने दिया औद्योगिक उपयोग में लाने का सुझाव ....

सिंगरौली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रिंसिपल बेंच ने विद्युत उत्पादक कंपनियों से निकलने वाले फ्लाईऐश (कोयला की राख) को डैम या डाइक में डालने पर प्रतिबंध लगाया है। न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली प्रिंसिपल बेंच ने कंपनियों को शत-प्रतिशत फ्लाईऐश को दूसरे उपयोग में लाने का निर्देश दिया है।

NGT: Ban on putting fly ash in dam, instructions to prepare other options