निर्देश सीमेंट से बनाने का, कंपनी राख के मलबा का लगा रही ढेर

फ्लाई ऐश डैम से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खानापूर्ति

रिलायंस सासन पावर का हाल, एनटीपीसी सहित दूसरी कंपनियां भी इसी ढर्रे पर

सिंगरौली. विद्युत उत्पादक कंपनियों के फ्लाईऐश डैम से पूर्व में हो चुकी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद भी कंपनियों की मनमानी और प्रशासन की उदासीनता बरकरार है। वैसे तो कलेक्टर की ओर से फ्लाईऐश डैम की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन कंपनियों का रवैया केवल खानापूर्ति तक सीमित है। रिलायंस सासन पॉवर हो या फिर एनटीपीसी विंध्याचल, डैम की सुरक्षा को लेकर कोई भी कंपनी निर्देशों पर गंभीरतापूर्वक अमल करने की जरूरत नहीं समझ रही है।

NGT order to make from cement boundary, company is piling up ash debris