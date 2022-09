हाउस टैक्स माफ करने की न चर्चा, न ही मिली बाजार बैठकी से राहत

कुर्सी मिलने के बाद भूल गए वादा

नगर निगम परिषद की बैठक में मुद्दा उठने के बाद भी नहीं दिख रही सक्रियता .....

सिंगरौली. चुनाव के दौरान जनता से ढेरों वादे किए गए, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद नगर निगम की महापौर व अध्यक्ष उनकी व पार्टी की ओर से किए गए वादे भूल गए। जनता का पक्ष रखते हुए परिषद की बैठक में पार्षदों ने मुद्दा भी उठाया। इसके बावजूद नतीजा सिफर है। वादों को पूरा करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। अभी तक न ही हाउस टैक्स माफ करने को लेकर चर्चा शुरू हुई और न ही ठेला-खोमचा व्यापारियों को बाजार बैठकी की वसूली से राहत मिली है। नि:शुल्क पेयजल का वादा भी केवल वचन पत्र तक ही सीमित है।

No discussion of waiving house tax, nor relief from market sitting