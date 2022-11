रक्त के अभाव में किसी मरीज की नहीं होने पाएगी मौत

- व्यापारियों ने लिया संकल्प, बनाएंगे रक्तदाताओं का समूह ...

सिंगरौली. रक्त के अभाव में किसी भी मरीज की मौत नहीं होने पाए। व्यापारियों की यह कोशिश होगी। इस संकल्प के साथ व्यापारियों ने रक्तदाताओं का एक समूह बनाने का निर्णय लिया। संयुक्त व्यापार मंडल वैढऩ की ओर से आयोजित बैठक में रक्तदान शिविर के आयोजन का अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। निर्णय के मुताबिक शिविर में ठंड के मद्देनजर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े भी मुहैया कराए जाएंगे।

No patient will die due to lack of blood