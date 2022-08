शहर ही नहीं ऊर्जाधानी के अब गांव भी होंगे स्मार्ट

कंपनियों के सीएसआर मद का किया जाएगा उपयोग

सरपंचों के विमर्श के आधार पर तैयार होगा प्रोजेक्ट

सिंगरौली. निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गांव सरकार सक्रिय हो गई है। प्रदेश के दूसरे जिलों से इतर ऊर्जाधानी में शहर के साथ गांवों को भी स्मार्ट बनाए जाने की तैयारी है। पूरे 7 वर्ष के बाद अस्तित्व में आई गांव सरकार के माध्यम से गांवों में वह सभी सुविधा मुहैया कराने की योजना है, जो शहरी क्षेत्र में मुहैया होती है। इसके लिए कंपनियों के सीएसआर मद का प्रयोग किया जाएगा। गांवों के विकास को लेकर एनसीएल सहित अन्य दूसरी कंपनियों ने कवायद शुरू की है।

Not only city, now Singrauli's villages will also be smart