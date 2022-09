नोटिस से खलबली: शिवाजी कॉम्प्लेक्स को खाली कराए जाने का विरोध

पहले वैकल्पिक व्यवस्था देने की मांग, खाली करने को तैयार नहीं दुकानदार व रहवासी ....

सिंगरौली. नगर निगम के सीमा क्षेत्र में नवजीवन विहार में स्थित कॉम्प्लेक्स को खाली कराए जाने की नोटिस जारी होने के बाद कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों व रहवासियों में खलबली मच गई है। दुकानदार व फ्लैट के रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। दलील है कि पहले उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। उसके बाद दुकान व फ्लैट खाली कराया जाए।

Notice stirred up: Protest against eviction of Shivaji Complex