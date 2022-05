कोल प्रदूषण कम था जो फ्लाईऐश का भी सडक़ से शुरू करा दिया परिवहन

एनजीटी के निर्देशों की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां ......

Published: May 08, 2022 01:29:51 am

सिंगरौली. कोयला प्रदूषण से रहवासियों को राहत मिली नहीं, फ्लाईऐश का भी सडक़ से परिवहन की इजाजत दे दी गई। छह महीने से अधिक समय से शुरू फ्लाईऐश (कोयला की राख) का सडक़ मार्ग से परिवहन रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। एक दिन पहले ही कलेक्टर ने कंपनियों को प्रदूषण कम करने की नसीहत दी।

Now Coal pollution with started transportation of fly ash from road