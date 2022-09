अब गांव के पास में मिलेगी लोक सेवा केंद्र की सुविधा

एक साथ शुरू हुए 13 उप केंद्र, 5 का प्रस्ताव तैयार .....

सिंगरौली. लोक सेवा केंद्र से सुविधा लेने के लिए ग्रामीणों को अब बहुत अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिला प्रशासन ने ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक साथ 13 नए उपकेंद्र शुरू कराए हैं। इतना ही नहीं नए वर्ष 2023 में 5 और नए उपकेंद्र खोलने की योजना है। इस तरह से शहर से लेकर गांव तक संचालित कुल लोक सेवा केंद्रों की संख्या 23 हो जाएगी। क्योंकि सभी पांचों तहसील मुख्यालयों में एक-एक लोक सेवा केंद्र पहले से ही संचालित हैं।

Now facility of public service center will be available near village