मोहल्लों में अब सफाई व्यवस्था देखने अफसरों को जाना पड़ेगा

प्रशासन ने जारी किया ऐसा आदेश कि मजबूर होंगे अधिकारी .....

सिंगरौली. शहरी क्षेत्र के गली-मोहल्लों में सफाई व्यवस्था का अवलोकन करने अब हर सुबह नगर निगम के अधिकारी वार्डों में पहुंचेंगे। अब तक घर से सफाई कार्य का अवलोकन कर रहे निगम अधिकारियों को वार्डों में पहुंचने का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। साथ ही मौके पर पहुंचकर वहां की फोटो खींचकर निगम की ओर से बनाए गए सोशल मीडिया ग्रुप पर भी शेयर करना होगा।

Now Singrauli officers will have to go to see cleanliness system in localities