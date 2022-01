फ्लाईऐश के साथ अब सताने लगी जिप्सम के बंदोबस्त की चिंता

बिजली उत्पादक कंपनियों की यूनिटों में एफजीडी तकनीक लगने के बाद भारी मात्रा में निकलेगा जिप्सम ....

सिंगरौली. विद्युत उत्पाद कंपनियों से निकलने वाली कोयले की राख यानी फ्लाईऐश का उचित बंदोबस्त किया जाना अभी बाकी है। इस बीच कंपनियों को जिप्सम के इंतजाम की चिंता सताने लगी है। वायु प्रदूषण से राहत के लिए कंपनियों की यूनिटों में एफजीडी (फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन) सिस्टम लगाया जा रहा है। इस सिस्टम के लगने के बाद भारी मात्रा में जिप्सम निकलेगा।

