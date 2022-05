इको पार्क में अब ले सकेंगे जल पर्यटन का आनंद

पर्यटन विभाग ने की शुरुआत, मुड़वानी बना जिले का पहला केंद्र .....

सिंगरौली. जिले में अब पर्यटक जल पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। लंबे इंतजार के बाद जल्द ही मुड़वानी इको पार्क में नौकाविहार की सुविधा मिल सकेगी। पर्यटन विभाग की ओर से मुड़वानी इको पार्क में यह व्यवस्था मुहैया कराई है। जिला प्रशासन इसके लिए पिछले कई महीनों से प्रयत्नशील था। अब जाकर सफलता मिली है।

Now you can enjoy water tourism in Eco Park